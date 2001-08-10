Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2026
Сейчас 16:38
79,07|91,39
14 марта крайне опасно выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина
11:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинск по доступным ценам продают треску, навагу и минтай

Сегодня в Южно-Сахалинск по доступным ценам продают треску, навагу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 13 марта жителей и гостей областного центра приглашают приобрести доступную рыбу. Обращаем ваше внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в телеграм-канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Навагу по цене 100 руб/кг можно приобрести:

- м-н «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19 с 11.00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 280В, ТЦ «Рай» с 11.00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь» с 11.00;

- м-н «Море рыбы», пр. Мира, 19 с 11.00.

Минтай по цене 92 руб/кг реализуют по адресу:

- пл. р-н Луговое, ул. Дружбы, 56 с 11.00.

Минтай по цене 92 руб/кг и треска по цене 127 руб/кг в продаже:

- ул. Пограничная, 26 у ТЦ «Янтарь» с 11.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?