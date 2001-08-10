Жителей Южно-Сахалинска предупредили о возможных лавинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие три дня жителям областного центра и пригородных сел стоит проявлять особую осторожность при нахождении вблизи склонов. Синоптики прогнозируют повышенный риск схода снежных масс.

По данным ФГБУ «Сахалинское УГМС», лавиноопасная обстановка ожидается на территории городского округа с 14 по 16 марта. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, предупреждение распространяется на районы и населенные пункты, расположенные вблизи гористой местности.

Горожан и гостей областного центра призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности, воздержаться от выхода на склоны и внимательно следить за окружающей обстановкой. Подробная памятка с алгоритмом действий в лавиноопасных зонах опубликована на официальном сайте мэрии.