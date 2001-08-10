Жители Южно-Сахалинска рассказали, у кого предпочитают занимать деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска рассказали, у кого предпочитают занимать деньги и кому готовы одалживать сами. Опрос среди экономически активных работающих горожан провела служба исследований SuperJob.
Как рассказали ТИА «Острова» в компании SuperJob, при нехватке средств 20 процентов южносахалинцев выбирают обращение в кредитную организацию. Девять процентов опрошенных чаще занимают у родственников, восемь процентов - у друзей, и лишь один человек из ста берет взаймы у коллег. При этом большинство горожан - 54 процента - вообще не практикуют займы.
Что касается готовности одалживать собственные средства, то здесь картина иная. Чаще всего жители областного центра готовы выручить деньгами друзей - так ответили 23 процента респондентов. На втором месте по популярности оказались родственники, им готовы одолжить 18 процентов опрошенных. Одиннадцать процентов участников опроса дают в долг коллегам. Однако почти каждый второй горожанин (48 процентов) не готов одалживать деньги никому.
Исследователи также выяснили средние суммы, которые южносахалинцы готовы занять своим близким, знакомым и коллегам. Самый щедрый займ предназначен для родственников - в среднем 19 тысяч рублей. Другу жители областного центра готовы одолжить около 15,5 тысячи рублей. А вот коллеге по работе доверяют меньшую сумму - в среднем 8 тысяч рублей.
________________
Время проведения: 2—26 февраля 2026 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:25 Сегодня На Сахалине полиция по горячим следам задержала курьера телефонных мошенников
09:05 Сегодня На Сахалине ограничили движение автобусов на трассе от поворота на Чайво до Охи
09:57 Сегодня Пенсионер на внедорожнике скончался от инсульта после ДТП в Холмске
09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
09:25 24 Февраля Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 Вчера Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
- 10:59 1 Марта В городе Холмск Сахалинской области открылась новая АЗС группы ННК
- 10:20 27 Февраля Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?