Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска рассказали, у кого предпочитают занимать деньги и кому готовы одалживать сами. Опрос среди экономически активных работающих горожан провела служба исследований SuperJob.

Как рассказали ТИА «Острова» в компании SuperJob, при нехватке средств 20 процентов южносахалинцев выбирают обращение в кредитную организацию. Девять процентов опрошенных чаще занимают у родственников, восемь процентов - у друзей, и лишь один человек из ста берет взаймы у коллег. При этом большинство горожан - 54 процента - вообще не практикуют займы.

Что касается готовности одалживать собственные средства, то здесь картина иная. Чаще всего жители областного центра готовы выручить деньгами друзей - так ответили 23 процента респондентов. На втором месте по популярности оказались родственники, им готовы одолжить 18 процентов опрошенных. Одиннадцать процентов участников опроса дают в долг коллегам. Однако почти каждый второй горожанин (48 процентов) не готов одалживать деньги никому.

Исследователи также выяснили средние суммы, которые южносахалинцы готовы занять своим близким, знакомым и коллегам. Самый щедрый займ предназначен для родственников - в среднем 19 тысяч рублей. Другу жители областного центра готовы одолжить около 15,5 тысячи рублей. А вот коллеге по работе доверяют меньшую сумму - в среднем 8 тысяч рублей.

Время проведения: 2—26 февраля 2026 года.