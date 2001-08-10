Аэровокзал Южно-Сахалинска стал лучшим аэропортом России в своей категории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань островного региона - аэровокзал «Южно-Сахалинск» - впервые получила звание лучшего аэропорта страны в категории от 1 до 2 миллионов пассажиров в год. Эксперты национальной премии «Воздушные ворота России» присудили победу по итогам 2025 года, высоко оценив развитие сервисов, инфраструктуры и безопасность.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, в конкурсе островной аэропорт обошёл воздушные гавани Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Жюри отметило работу коллектива по ключевым критериям: качество обслуживания пассажиров, привлечение новых авиакомпаний, масштабную модернизацию инфраструктуры, развитие неавиационной деятельности и эффективные связи с общественностью.
В течение 2025 года комплекс активно внедрял новые услуги. Терминал одним из первых в России оборудовал в «чистой зоне» специализированную комнату для отдыха домашних животных и бесплатную игровую площадку для детей. Для ускорения регистрации сотрудники начали использовать мобильные кассовые аппараты, а также запустили трансфер спортинвентаря и негабарита в городские отели. Служба безопасности получила новое оборудование, включая портативные радиометры-спектрометры для обнаружения источников радиации, а персонал отработал отражение атак беспилотников с применением противодронных ружей и сеткомётов. Кроме того, в работу начали внедрять нейросети для анализа видеопотока.
Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец заявил, что победа подтверждает правильность выбранного курса и вдохновляет команду на дальнейшее развитие. В 2026 году аэропорт планирует сконцентрироваться на укреплении маршрутной сети и внедрении безлюдных технологий. Штат предприятия, который сейчас насчитывает более 400 сотрудников, в прошлом году пополнили новые подразделения — кинологическая группа и служба автотранспорта и ремонта.
Торжественное награждение лауреатов премии «Воздушные ворота России» состоялось в Москве в рамках XIII Национальной выставки аэропортовой инфраструктуры и гражданской авиации NAIS. В состав жюри вошли представители авиационных властей, государственных предприятий, авиакомпаний, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества.
