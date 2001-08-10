Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области с 1 января провело плановую индексацию страховых пенсий. Повышение на 7,6% затронуло более 140 тысяч получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, в том числе более 39 тысяч работающих пенсионеров региона.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области, индексация одновременно увеличила стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты. Теперь один пенсионный коэффициент оценивают в 156,76 рублей вместо прежних 145,69 рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии выросла до 9 584,69 рублей с 8 907,70 рублей.
Специалисты фонда подчеркивают, что все перерасчеты выполнили автоматически, без необходимости подачи заявлений от граждан. Проверить новый размер пенсии и детали начислений можно в личном кабинете на портале Госуслуг, заказав соответствующую выписку.
Для получения дополнительных консультаций по вопросам индексации жители Сахалинской области могут обратиться в единый контакт-центр СФР или в клиентские службы территориального отделения фонда.
