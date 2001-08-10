Сахалинец ответит в суде за обещание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Углегорска направила в суд уголовное дело 50-летнего местного жителя – он угрожал полицейскому физической расправой. Мужчина пообещал сотруднику: «Если еще раз приедешь, я тебя вообще зарублю». Эти слова он произнес в апреле 2026 года в дневное время, находясь в актовом зале административного здания города Углегорска.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство уже утвердило обвинительное заключение. Следствие считает, что мужчина оказался не согласен с законными действиями представителя власти. Свою угрозу он высказал именно в связи с исполнением полицейским своих должностных обязанностей. Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области расследовал это уголовное дело. Прокурор передал материалы для рассмотрения по существу в Углегорский городской суд Сахалинской области. Суд назначит наказание – закон предусматривает за подобное преступление лишение свободы на срок до пяти лет.