Сахалинец ответит в суде за обещание "зарубить" сотрудника полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Углегорска направила в суд уголовное дело 50-летнего местного жителя – он угрожал полицейскому физической расправой. Мужчина пообещал сотруднику: «Если еще раз приедешь, я тебя вообще зарублю». Эти слова он произнес в апреле 2026 года в дневное время, находясь в актовом зале административного здания города Углегорска.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство уже утвердило обвинительное заключение. Следствие считает, что мужчина оказался не согласен с законными действиями представителя власти. Свою угрозу он высказал именно в связи с исполнением полицейским своих должностных обязанностей. Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.
Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области расследовал это уголовное дело. Прокурор передал материалы для рассмотрения по существу в Углегорский городской суд Сахалинской области. Суд назначит наказание – закон предусматривает за подобное преступление лишение свободы на срок до пяти лет.
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