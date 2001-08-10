Ноглики и Томари получили современные скверы и парковки
Благоустройство привокзальных площадей завершилось в двух муниципальных округах островного региона. В текущем году новый облик получили территории близ железнодорожных вокзалов в Ногликах и Томари. Эти общественные пространства выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Так, в Ногликах завершен первый этап благоустройства привокзальной площади. Тут появилась зона ожидания – небольшой сквер с сохранёнными деревьями, дорожками из брусчатки, скамейками, урнами и качелями. Кроме того, здесь смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения, выполнили асфальтирование площади.
Дополнили пространство стела с названием посёлка и синяя арт-инсталляция с рыбами – гербовым символом Ноглик, напоминающая об истории и богатстве земли населенного пункта.
– Теперь встречать и провожать гостей, да и просто ждать свой поезд, стало гораздо приятнее. Эти изменения удалось реализовать благодаря активному участию жителей в голосовании. А в 2026 году нас ждёт второй этап. Мы планируем обустроить удобную парковочную зону для автомобилей, установить у здания вокзала дополнительные малые архитектурные формы: новые скамейки, декоративные решётки для деревьев и экраны для рекламных баннеров. Особое внимание уделим озеленению, чтобы сделать площадь ещё уютнее, – поделился глава Ногликского городского округа Сергей Гурьянов.
В Томари на благоустроенной привокзальной площади появилась асфальтированная парковка с дорожной разметкой и местами для маломобильных групп граждан. Здесь оборудовали пешеходные дорожки, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, выполнили озеленение. А для удобства встречающих и провожающих установили скамейки, урны, туалетный модуль. Также вблизи привокзальной площади снесли старое ветхое строение – бывший магазин.
– В 2025 году активно продолжаются мероприятия по улучшению городской среды, охватывая 29 общественных пространств во всех районах Сахалинской области. На сегодняшний день 22 объекта уже успешно реализованы и стали украшением региона, отражая предпочтения местных жителей, выраженные в ходе голосовании. Регион интенсивно реализует программу преображения любимых жителями пространств, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов.
Всего с 2019 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах благоустроено более 170 общественных пространств – зон отдыха, парков, аллей, скверов и набережных. Работа в этом направлении продолжается, следуя решению Президента РФ Владимира Путина о создании комфортной среды для жизни.
