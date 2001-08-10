Сахалинские следователи возместили потерпевшим более 4,5 млн рублей за шесть месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление СК России по Сахалинской области подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года. На совещании под руководством генерал-майора юстиции Базарова Б.Б. обсудили результаты расследования преступлений и поставили задачи на второе полугодие.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, за отчетный период следователи рассмотрели 1339 сообщений о преступлениях, возбудили 361 уголовное дело и завершили расследование 277 дел, из которых 227 уже направлены в суд. Особое внимание уделили тяжким и особо тяжким преступлениям - их раскрыли 158.

Следователи добились значительных успехов в возмещении ущерба - государству и потерпевшим вернули более 4,5 млн рублей. Кроме того, арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 56 млн рублей для дальнейшего возмещения вреда. На совещании также заслушали руководителей территориальных отделов, показавших снижение эффективности работы, и наметили меры по улучшению качества расследований.