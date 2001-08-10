Экологи научили сахалинских дошкольников создавать поделки из вторсырья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском саду "Малыш" прошел необычный экоурок, где воспитанники мастерили пингвинов из яичных лотков. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Управление по обращению с отходами", такие занятия помогают с ранних лет прививать детям культуру раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе.

Специалист компании Екатерина Попова отметила, что подобные мастер-классы развивают у детей креативное мышление: "Мы показываем, как можно дать вторую жизнь обычным вещам - картону, пластиковым бутылкам или яичным лоткам". Детский сад уже несколько лет участвует в экологических акциях, собирая пластиковые бутылки и приучая воспитанников к сортировке отходов дома.

В Сахалинской области система раздельного сбора отходов охватила уже 15 районов, где установили более 1700 специальных контейнеров. Собранные пластик, стекло и металл отправляют на переработку, сокращая объемы мусора на полигонах. Региональный оператор планирует расширять программу экоуроков, вовлекая все больше образовательных учреждений.