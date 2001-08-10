На Курилах ожидается сильный дождь и штормовой ветер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Сахалинское УГМС») объявило штормовое предупреждение для жителей Южно-Курильского и Курильского районов на 15 июля 2025 года. Циклон спровоцирует опасную погоду: сильные ливни и порывы ветра до 26 м/с создадут угрозу для населения и инфраструктуры островов.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на метеорологов, во второй половине дня 15 июля циклон принесет в районы интенсивные осадки и усиление ветра. Скорость порывов достигнет 21-26 метров в секунду, что соответствует критериям штормового предупреждения.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области держит оперативную обстановку под особым контролем. Спасатели проверяют готовность сил и средств к реагированию на возможные последствия непогоды — подтопления, нарушения энергоснабжения, повреждения слабо укрепленных конструкций. Ведомство рекомендует жителям:

Ограничить выходы из домов без острой необходимости;

Укрепить предметы во дворах, способные сорваться от ветра;

Убедиться в исправности водосточных систем;

Следить за оперативными прогнозами и предупреждениями МЧС.