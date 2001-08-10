Юные сахалинцы проверили свои знания о цифровом пространстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Квиз «Как ты знаешь интернет» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 июня. Участниками встречи стали дети, посещающие Троицкую детскую школу искусств.

В игровой форме ребята проверяли свои знания в области цифровой грамотности и информационной культуры. Бурное обсуждение среди участников вызвал термин «спам» и его неожиданная связь с острой ветчиной.

В ходе мероприятия ребята не только расширили свои знания, но и учились критически мыслить, анализировать информацию и отстаивать свою точку зрения. По словам участников, они открыли для себя новые грани цифровой культуры и интересные факты из ее истории.

По итогам квиза лучшие знатоки были награждены памятными призами. Однако главный выигрыш получили все участники – помимо новых знаний, они унесли с собой яркие эмоции и бесценный опыт командной работы.