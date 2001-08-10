«МАМАФЕСТ»: поддержка для мам — от беременности до первых лет материнства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине завершился двухдневный «МАМАФЕСТ» — масштабное мероприятие для будущих и молодых мам. Участницы получили консультации врачей, психологов и «проводников счастья» — персональных кураторов, сопровождающих женщин от постановки на учет до рождения ребенка.
«МАМАФЕСТ» объединил более 120 мам, которые смогли не только узнать о мерах государственной поддержки, но и задать вопросы экспертам. Особый интерес вызвали «проводники счастья» — специалисты, помогающие решать организационные и медицинские вопросы на всех этапах материнства.
«Наша цель — чтобы каждая женщина чувствовала заботу и поддержку. «Проводники счастья», консультации специалистов и такие мероприятия, как «МАМАФЕСТ», делают материнство более комфортным», — подчеркнула министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Участницы мероприятия получили не только полезные знания, но и подарки, а также возможность задать вопросы специалистам.
Организатор Юлия Бронникова отметила практическую пользу события: «Наши мероприятия бесплатные, и это здорово, что есть информационная поддержка. Мамы приходят подготовленными: заранее смотрят программу, записывают вопросы и буквально «впитывают» знания. Особенный ажиотаж – у стоматолога, ведь это одна из самых актуальных тем!».
«МАМАФЕСТ» стал площадкой, где будущие мамы смогли узнать о мерах поддержки, пообщаться с врачами и психологами, а также получить персональные консультации. Особое внимание уделили роли «проводников счастья» — эти специалисты помогают женщинам на всех этапах беременности, решая организационные и бытовые вопросы.
Участница мероприятия, будущая мама в третьем триместре, поделилась впечатлениями: «Я очень рада, что попала на это мероприятие. Скоро стану мамой – буквально в любой момент – и именно сейчас мне была нужна эта информация. Если бы я пришла через полгода, многое бы упустила. Больше всего запомнились советы психолога, стоматолога и возможность записаться к узким специалистам через «проводников счастья». Раньше я не знала об этом, а теперь я в полной мере могу пользоваться помощью своего проводника!».
Программа «Счастливое материнство», инициированная губернатором Валерием Лимаренко, продолжает расширяться. «МАМАФЕСТ» доказал: системная помощь матерям — не просто слова, а реальные действия, меняющие качество жизни семей Сахалинской области.
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