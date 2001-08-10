Секреты счастливого материнства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках программы «Счастливое материнство» семейное пространство «Классно вместе» проводит бесплатные сессии для молодых родителей. Уникальные игровые методики помогут мамам развивать детей с первых месяцев жизни, одновременно укрепляя эмоциональную связь и избавляясь от родительских тревог.
Уникальные методики сочетают развитие речи, моторики и эмоционального интеллекта через музыку, театр и творчество. Такой подход не только стимулирует раннее развитие ребенка, но и помогает родителям обрести уверенность в своих воспитательных навыках. В эпоху цифровых технологий живое общение между родителями и детьми становится особенно ценным.
Ольга Орлова, министр социальной защиты Сахалинской области, отмечает: «Программа «Счастливое материнство» - это ответ на главные запросы современных родителей. Мы не просто даем знания о развитии детей, а помогаем мамам обрести ту самую уверенность и спокойствие, которые делают материнство по-настоящему счастливым».
Участницы проекта подтверждают эффективность подхода, одна из них делится впечатлениями: «После месяца занятий я узнала массу приемов для домашнего развития ребенка. Раньше я даже не представляла, что развитие ребенка может быть таким увлекательным. Теперь я точно знаю, чем занять дочку с пользой».
Программа «Счастливое материнство», инициированная губернатором Валерием Лимаренко, активно реализуется в Сахалинской области. Она сочетает в себе высокий уровень вовлечённости и поддержки со стороны всех сопричастных сторон — государственных учреждений, бизнеса и общественности.
В рамках программы сопричастные организовывают: бесплатные мастер-классы, консультации, фотосессии и другие полезные для мам и будущих мам мероприятия. С которыми вы можете ознакомиться на сайте «Счастливое материнство», также там можно узнать много полезного. Например, как и где пройти репродуктивный чек-ап, что полезно беременным и многое другое.
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