Тысячу цветов высадили в аэровокзале «Южно-Сахалинск» ко Дню России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники главной авиагавани запустили накануне праздника самую яркую и нежную акцию. На территории комплекса обустроили клумбы и аллеи.

К озеленению присоединились сотни специалистов разных служб. Дружной командой они высадили тысячи однолетних цветов: бархатцев и бегоний. Эти растения менее прихотливы в уходе и будут дольше радовать пассажиров красочными бутонами. Композиции из них украсили скамейки в галерее «Сухой пассажир», пространство на выходе терминала и территорию вокруг комплекса. В северной части привокзальной площади, к тому же, разбили еловою аллею. Она дополнила композиции из вишнёвых деревьев и сосен.

По доброй традиции уход за цветочным садом и елями летом возьмут на себя сотрудники аэровокзала. Так что удивлять яркими красками территория вокруг авиагавани будет не только в День России – до наступления первых заморозков.

«Акцию по высадке цветов в нашем аэровокзале проходит уже третий год. Можно сказать, что у команды авиагавани сложилась добрая традиция: общаясь, узнавая друг друга, создавать нечто прекрасное для наших пассажиров. Это лучший формат для празднования Дня России – дня, когда все мы вспоминаем путь, пройденный нашими предками, и с уверенностью смотрим вперёд, на мечты, которые нам предстоит воплотить на благо страны», - отметила директор по работе с персоналом АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.

Подобные акции в аэровокзальном комплексе проходят регулярно. Сотрудники воздушной гавани активно участвуют в субботниках, приводят в порядок как территорию вокруг терминала, так и популярные городские пространства для отдыха.