Тысячу цветов высадили в аэровокзале «Южно-Сахалинск» ко Дню России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники главной авиагавани запустили накануне праздника самую яркую и нежную акцию. На территории комплекса обустроили клумбы и аллеи.
К озеленению присоединились сотни специалистов разных служб. Дружной командой они высадили тысячи однолетних цветов: бархатцев и бегоний. Эти растения менее прихотливы в уходе и будут дольше радовать пассажиров красочными бутонами. Композиции из них украсили скамейки в галерее «Сухой пассажир», пространство на выходе терминала и территорию вокруг комплекса. В северной части привокзальной площади, к тому же, разбили еловою аллею. Она дополнила композиции из вишнёвых деревьев и сосен.
По доброй традиции уход за цветочным садом и елями летом возьмут на себя сотрудники аэровокзала. Так что удивлять яркими красками территория вокруг авиагавани будет не только в День России – до наступления первых заморозков.
«Акцию по высадке цветов в нашем аэровокзале проходит уже третий год. Можно сказать, что у команды авиагавани сложилась добрая традиция: общаясь, узнавая друг друга, создавать нечто прекрасное для наших пассажиров. Это лучший формат для празднования Дня России – дня, когда все мы вспоминаем путь, пройденный нашими предками, и с уверенностью смотрим вперёд, на мечты, которые нам предстоит воплотить на благо страны», - отметила директор по работе с персоналом АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова.
Подобные акции в аэровокзальном комплексе проходят регулярно. Сотрудники воздушной гавани активно участвуют в субботниках, приводят в порядок как территорию вокруг терминала, так и популярные городские пространства для отдыха.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня «Главное, ребята, сердцем не стареть!» - сахалинские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
- 09:32 Сегодня Холмские полицейские пресекли деятельность группы лиц, осуществлявшей незаконную добычу водных биологических ресурс
10:10 Сегодня За неделю до праздников: росгвардейцы на Сахалине проверили более 150 мест хранения оружия
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске стартует третий сезон летних фестивалей
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
13:06 9 Июня Штрафы за нарушение порядка регистрации домашних животных в Сахалинской области будут введены с 2026 года
09:36 6 Июня Музей Сахалинской области озвучил письма военных лет для новой экспозиции Музея Победы
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
Выбор редакции
- 17:15 Сегодня СахОУНБ присоединилась ко Всероссийской акции «Портрет героя»
- 16:40 Сегодня Спеть по-татарски, станцевать по-бурятски и пройти семейный квест можно будет на День России в музее книги Чехова
- 13:38 Сегодня Очередных нелегалов выдворили за пределы острова
- 12:53 Сегодня В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит Неделя отказа от зависимостей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?