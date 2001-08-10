50 южно-сахалинских школьников получили премии поддержки Гордумы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения прошла в Гимназии №2, куда ребята пришли с родителями и педагогами.

Ежегодной премии удостоены школьники, достигшие особых успехов в учебной, спортивной, творческой, научно-исследовательской и общественной деятельности за 2024 год. Награды получили учащиеся 5-9 классов со всех школ города. Их вручили депутаты Городской Думы.

- Возможность получить муниципальную награду есть у учащихся, которые на протяжении всего года участвовали в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и спортивных мероприятиях, и становились призерами и победителями. Желаю ребятам дальнейших успехов в развитии своих талантов! - сказала заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.

Премию в размере 6000 руб. получила ученица 8 класса школы №3 им. Героя России Сергея Ромашина Алла Ли - кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике:

- Этим видом спорта я занимаюсь больше 12 лет. В художественную гимнастику меня привели родители, которым я очень благодарна. Считаю, что не бывает легкого спорта. В будущем планирую стать тренером. А на что потратить полученные деньги, пока еще не решила.