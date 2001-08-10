Опрос ВТБ: большинство дальневосточников считают правильным начать подрабатывать в 14-16 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ провел опрос о первых шагах в карьере: ожиданиях от работы, зарплатных предпочтениях и возможностях совмещения с учебой. Согласно исследованию, для большинства респондентов старт карьеры — это не просто способ заработка, а важный этап профессиональной адаптации, где на первый план выходят гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт.

Большинство опрошенных считают, что начинать работать или подрабатывать нужно уже в 14-18 лет. Такой опыт чаще всего отмечают респонденты Северо-Кавказского (67%) и Дальневосточного (67%) федеральных округов. Треть участников опроса назвали оптимальным возрастом для старта карьеры – 19-21 год, 6% — от 22 до 25 лет.

Согласно данным исследования, более половины россиян действительно начали работать еще во время учебы — в школе, колледже или университете. Почти каждый пятый участник (18%) опроса считает совмещение работы с образовательным процессом несложным и полезным опытом. Однако 77% россиян сталкивались с трудностями при совмещении карьеры и учебы.

Одним из значимых факторов успешного старта карьеры 82% опрошенных считают опыт стажировок, причем для 25% он является критически важным. Более половины россиян готовы рассматривать его как желательный, но необязательный критерий.

При выборе первой работы чаще всего респонденты обращают внимание на график работы (55%), помощь в адаптации (45%) и наличие стажировок (44%). Только 39% участников опроса назвали конкурентный доход значимым критерием.