ГИБДД Сахалина за сутки выявила 139 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 139 нарушений ПДД. Среди задержанных - четыре пьяных водителя и 11 человек, управлявших автомобилями без прав или после лишения водительского удостоверения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, во время рейда инспекторы также оштрафовали двух водителей за выезд на встречную полосу, 14 - за непристегнутые ремни безопасности и 11 - за чрезмерную тонировку стекол. Шесть автомобилистов нарушили правила перевозки детей, а один управлял машиной с неисправностями. Кроме того, семь автомобилей отправили на штрафстоянку, а 14 водителей привлекли к ответственности за неуплаченные штрафы.

Отдельно стационарные камеры фиксации нарушений зарегистрировали 3719 случаев несоблюдения ПДД. Больше всего водителей (3227) превысили скорость, 184 - не пристегнулись, а 45 - выехали на встречную полосу. Как сообщили в ГИБДД, все нарушители получили административные наказания.