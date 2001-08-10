Тихоокеанское
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30 Мая 2025
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09:55, | Новости общества Сахалина и Курил

ГИБДД Сахалина за сутки выявила 139 нарушений ПДД

ГИБДД Сахалина за сутки выявила 139 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 139 нарушений ПДД. Среди задержанных - четыре пьяных водителя и 11 человек, управлявших автомобилями без прав или после лишения водительского удостоверения.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, во время рейда инспекторы также оштрафовали двух водителей за выезд на встречную полосу, 14 - за непристегнутые ремни безопасности и 11 - за чрезмерную тонировку стекол. Шесть автомобилистов нарушили правила перевозки детей, а один управлял машиной с неисправностями. Кроме того, семь автомобилей отправили на штрафстоянку, а 14 водителей привлекли к ответственности за неуплаченные штрафы.

Отдельно стационарные камеры фиксации нарушений зарегистрировали 3719 случаев несоблюдения ПДД. Больше всего водителей (3227) превысили скорость, 184 - не пристегнулись, а 45 - выехали на встречную полосу. Как сообщили в ГИБДД, все нарушители получили административные наказания.

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