На Сахалине для школьников провели мастер-класс по основам фотографии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 мая в главной библиотеке Сахалинской области состоялось очередное занятие в рамках проекта "Гений места", посвящённое основам фотосъёмки. Учащиеся южно-сахалинской школы №4 узнали о принципах работы фотоаппарата и попробовали себя в роли фотографов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мероприятие началось с презентации возможностей проекта для творческого развития. Библиотекарь Анастасия Олейникова познакомила участников с программой, после чего эксперт проекта Алексей Мельничук раскрыл секреты композиции, работы со светом и различий между съёмкой на смартфон и профессиональную камеру.

Особый интерес у школьников вызвала практическая часть, где они смогли применить полученные знания. Ребята фотографировали книги в специальной зоне, экспериментировали с настройками в фотобоксе и узнали на практике, как влияет на снимок уровень ISO. "Многие впервые осознанно работали с профессиональной техникой и сразу увидели разницу в качестве снимков", - отметили организаторы. По итогам мастер-класса для желающих продолжать обучение сформируют специальную группу.