В детском саду Южно-Сахалинска провели мастер-класс по переработке бумаги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский сад "Малыш" в Южно-Сахалинске организовал необычный экологический мастер-класс для детей и их родителей в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Специалисты регионального оператора по обращению с отходами показали участникам, как можно дать вторую жизнь использованной бумаге.

Как сообщили ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", мероприятие прошло очень активно. "Мы видим, как с каждым разом растет интерес к экологическим инициативам, особенно среди детей, которые переносят эти привычки в свои семьи", - отметил заместитель генерального директора компании Александр Яцык. Дети измельчали бумагу, родители помогали ее прессовать, а затем все вместе создавали открытки и поделки из переработанного материала.

Участники настолько вдохновились процессом, что планируют продолжить экологичное творчество дома. "Мы обязательно повторим это с дочкой и сделаем открытки с семенами растений для друзей", - поделилась мама воспитанницы Екатерина Кривоносова. Организаторы надеются, что такие мероприятия помогут сформировать экологическую культуру у детей с раннего возраста и привлечь больше семей к практике раздельного сбора отходов.