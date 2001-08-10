Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам выборочного обследования рабочей силы в Сахалинской области в феврале 2025 года численность рабочей силы составила 271,3 тыс. человек, что соответствует 59,3% от общего числа жителей региона. Из них 266,2 тыс. человек (98,1%) активно заняты в экономике, а 5,1 тыс. человек (1,9%) не имели работы, но искали ее, что соответствует критериям безработицы, установленным Международной Организацией Труда. Эти данные подчеркивают стабильность рынка труда в регионе и активность населения в поиске employment.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате, среднесписочная численность работников организаций в области за январь-февраль 2025 года составила 185,2 тыс. человек. Наиболее значительное количество работающих наблюдается в сферах образования (22,2 тыс. человек), государственного управления (20,3 тыс. человек) и здравоохранения (20,2 тыс. человек). Также значительное число работников задействовано в транспортировке и хранении (19,2 тыс. человек) и строительстве (15,2 тыс. человек).
В IV квартале 2024 года в организациях, численность работников которых превышает 15 человек, на работу приняли 15 337 человек, однако 15 934 человека покинули свои должности по различным причинам. Из них 11 000 уволились по собственному желанию, что составило 69% от общего числа уволившихся. На конец декабря 2024 года в области было открыто 11 581 вакансия, с наибольшей потребностью в работниках в органах государственного управления и обеспечения военной безопасности, где требовалось 3 429 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-феврале 2025 года составила 145,3 тыс. рублей, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная заработная плата, с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 5,8%. Наиболее высокие зарплаты наблюдаются в сфере добычи полезных ископаемых, где заработок превышает среднеобластной уровень в 2,6 раза, а также в рыболовстве и рыбоводстве, где зарплата выше на 36,5%.
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