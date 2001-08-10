Школьники села Дальнее собрали 70 мешков мусора в рамках месяца чистоты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтерский отряд школы №19 села Дальнее активно включился в мероприятия "Месяца чистоты", организовав субботник на улице Новой. За несколько часов школьники и учителя собрали 70 мешков мусора, что составляет около 10 кубометров.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, инициатива исходила от самих учащихся. "Ребята предложили убрать территорию, и мы их поддержали, предоставили инструменты и выбрали место для уборки. Наша задача - максимально очистить зеленую зону, упаковать мусор и подготовить его к вывозу", - пояснил начальник отдела по управлению селом Андрей Худорбаев. Волонтерский отряд школы №19, состоящий из 30 учеников, уже не первый год участвует в экологических акциях. Руководит отрядом учитель истории и обществознания Нэлля Гамзова.
"Мы постоянно поддерживаем связь с главой территории Андреем Николаевичем и предлагаем свою помощь, чтобы сделать село чище и уютнее. Такие акции важны для повышения экологической грамотности молодежи и осознания необходимости заботиться о природе", - отметила Гамзова. Она также подчеркнула воспитательный эффект: после участия в уборке школьники начинают задумываться о культуре поведения.
Учащаяся школы №19 Мане Макоян поделилась своим мнением: "Каждый год мы собираемся и убираем село. Это важно, ведь всем нравится гулять по чистым улицам и дышать свежим воздухом. Это забота о нашем будущем".
Напомним, в Южно-Сахалинске апрель объявлен месяцем чистоты по инициативе мэра Сергея Надсадина. В рамках акции 25 апреля состоится общегородская "Чистая пятница", к которой приглашаются все желающие. Для участников предусмотрена выдача инвентаря - мешков, перчаток и инструментов. Дополнительную информацию можно получить в департаменте городского хозяйства или по телефону 300-461.
Мероприятия по санитарной очистке территорий проводятся в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного президентом Владимиром Путиным. Муниципалитет также получает поддержку от правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.
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