За выходные дни сахалинские автоинспекторы пресекли 424 нарушения правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 424 нарушения правил дорожного движения.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, за время рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 17 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители выявили 50 человек, которые управляли автомобилями без прав либо были лишены водительских удостоверений по решению суда.
Сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к административной ответственности водителей за различные нарушения. Среди них: выезд на встречную полосу (4 случая), управление незарегистрированными транспортными средствами (8 случаев), отсутствие ремней безопасности (19 случаев), использование тонированных стекол (43 случая), нарушение правил перевозки детей (9 случаев), эксплуатация автомобилей с техническими неисправностями (14 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (4 случая), а также нарушения требований дорожных знаков и правил стоянки (3 случая).
Отдельное внимание уделили водителям, которые не оплатили административные штрафы в установленный срок. По этой линии составили 25 административных материалов. Кроме того, инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 27 автомобилей.
Госавтоинспекция продолжает проводить профилактические мероприятия для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах Сахалинской области.
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