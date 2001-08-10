Тихоокеанское
информационное агентство
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10:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

За выходные дни сахалинские автоинспекторы пресекли 424 нарушения правил дорожного движения

За выходные дни сахалинские автоинспекторы пресекли 424 нарушения правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За выходные дни на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 424 нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, за время рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 17 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители выявили 50 человек, которые управляли автомобилями без прав либо были лишены водительских удостоверений по решению суда.

Сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к административной ответственности водителей за различные нарушения. Среди них: выезд на встречную полосу (4 случая), управление незарегистрированными транспортными средствами (8 случаев), отсутствие ремней безопасности (19 случаев), использование тонированных стекол (43 случая), нарушение правил перевозки детей (9 случаев), эксплуатация автомобилей с техническими неисправностями (14 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (4 случая), а также нарушения требований дорожных знаков и правил стоянки (3 случая).

Отдельное внимание уделили водителям, которые не оплатили административные штрафы в установленный срок. По этой линии составили 25 административных материалов. Кроме того, инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 27 автомобилей.

Госавтоинспекция продолжает проводить профилактические мероприятия для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах Сахалинской области.

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