Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2025
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09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине автоинспекция выявила 164 нарушения ПДД за сутки

На Сахалине автоинспекция выявила 164 нарушения ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одновременно сотрудники Госавтоинспекции выявили 164 нарушения правил дорожного движения, включая задержание двух водителей в состоянии опьянения и 16 человек, управлявших автомобилями без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной автоинспекции, за сутки задержали двух водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 16 человек оказались лишены права управления транспортными средствами либо вовсе не имели водительских удостоверений. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 8 водителей за выезд на встречную полосу, 10 - за непристегнутые ремни безопасности и 11 - за тонировку стекол.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 371 нарушение ПДД. Среди них 317 водителей превысили скорость, 18 проехали на запрещающий сигнал светофора, а 9 не уступили дорогу пешеходам. Также сотрудники ГИБДД составили 19 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок, и отправили на спецстоянку 11 автомобилей.

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