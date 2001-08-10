На Сахалине автоинспекция выявила 164 нарушения ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одновременно сотрудники Госавтоинспекции выявили 164 нарушения правил дорожного движения, включая задержание двух водителей в состоянии опьянения и 16 человек, управлявших автомобилями без прав.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной автоинспекции, за сутки задержали двух водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 16 человек оказались лишены права управления транспортными средствами либо вовсе не имели водительских удостоверений. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности 8 водителей за выезд на встречную полосу, 10 - за непристегнутые ремни безопасности и 11 - за тонировку стекол.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 371 нарушение ПДД. Среди них 317 водителей превысили скорость, 18 проехали на запрещающий сигнал светофора, а 9 не уступили дорогу пешеходам. Также сотрудники ГИБДД составили 19 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок, и отправили на спецстоянку 11 автомобилей.
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