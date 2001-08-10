В Невельске ускорили восстановление пострадавшего при пожаре многоквартирного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске подрядчики завершили капитальный ремонт инженерных коммуникаций в многоквартирном доме, который пострадал в результате пожара в январе этого года. Рабочие уже вышли на финишную стадию восстановления кровли, а окончание всех строительно-восстановительных мероприятий запланировано на май.

Пожар в доме № 4 на улице Гоголя произошёл 9 января 2025 года. Пламя повредило все ключевые внутридомовые системы - водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Кроме того, огонь полностью уничтожил крышу здания. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко власти оперативно организовали масштабные восстановительные работы. Уже 10 января специалисты Фонда капитального ремонта привлекли подрядную организацию ООО "Скала", заключили договор и направили бригады на объект.

Руководитель фонда Игорь Бондарев сообщил, что строителям пришлось работать в сложных погодных условиях, но благодаря слаженной работе они успели восстановить инженерные системы дома в кратчайшие сроки. По состоянию на 15 апреля, технические сети восстановлены в полном объёме, а кровельные работы завершены на 80 процентов. Как рассказали ТИА "Острова" в Фонде капитального ремонта, на крыше уже завершили монтаж фальцевого покрытия, ведутся работы по утеплению чердака и облицовке вентиляционных шахт.

Власти региона держат ситуацию под контролем и планируют завершить все работы в установленные сроки, чтобы жильцы могли вернуться в полностью безопасное и восстановленное здание.