Госавтоинспекция Сахалина выявила почти 180 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ГИБДД Сахалинской области не зафиксировали дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за последние дни, однако на дорогах региона выявили десятки нарушений правил дорожного движения. Особое внимание автоинспекторы уделили водителям, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения или без прав.
В результате проверок сотрудники Госавтоинспекции задержали шестерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 19 автомобилистов не имели права управления транспортом или лишены его по решению суда. Все нарушители были отстранены от вождения. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной автоинспекции, полицейские также эвакуировали на спецстоянку восемь автомобилей.
Кроме того, в ходе проверок автоинспекторы привлекли к административной ответственности ряд водителей за другие нарушения. Шестеро автомобилистов выехали на полосу встречного движения, трое управляли незарегистрированными транспортными средствами. Еще трое нарушили правила использования ремней безопасности, а двадцать человек передвигались с запрещенной тонировкой на стеклах. Сотрудники ГИБДД также зафиксировали семь случаев нарушения правил перевозки детей, три случая управления автомобилями с техническими неисправностями, пять фактов непредоставления преимущества пешеходам и семь неуплаченных штрафов.
Стационарные камеры фотовидеофиксации также выявили 788 нарушений. Больше всего - 512 случаев - связано с превышением установленной скорости. Камеры зафиксировали также 13 проездов на запрещающий сигнал светофора, 6 нарушений правил применения ремней безопасности и 12 - связанных с непредоставлением преимущества пешеходам. Еще 11 водителей выехали на встречную полосу, что также попало в объективы камер.
Госавтоинспекция продолжает контролировать дорожную ситуацию на территории области, усиливая меры по предупреждению аварийности и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.
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