Удалённая работа остаётся привилегией для сотрудников в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Удалённый режим работы по-прежнему остаётся привилегией для сотрудников в Южно-Сахалинске. Согласно опросу сервиса SuperJob, только 41% компаний разрешают своим работникам трудиться из дома, причём в большинстве организаций на удалёнке работает менее 10% персонала.
Как рассказали ТИА "Острова" в SuperJob, исследование охватило представителей предприятий и организаций Южно-Сахалинска. Выяснилось, что лишь 4% компаний допускают работу сотрудников из-за рубежа. При этом чаще всего на удалёнке трудятся IT-специалисты - об этом сообщили 42% менеджеров по персоналу.
На втором месте по популярности удалённого формата оказались сотрудники отделов продаж, клиентского сервиса и HR-менеджеры - по 19% в каждой категории. Замыкают тройку лидеров инженерно-технические работники, включая конструкторов, проектировщиков, сметчиков и архитекторов, - их доля составила 11%.
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Время проведения: 5 марта - 9 апреля 2025 года.
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