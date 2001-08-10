Удалённая работа остаётся привилегией для сотрудников в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Удалённый режим работы по-прежнему остаётся привилегией для сотрудников в Южно-Сахалинске. Согласно опросу сервиса SuperJob, только 41% компаний разрешают своим работникам трудиться из дома, причём в большинстве организаций на удалёнке работает менее 10% персонала.

Как рассказали ТИА "Острова" в SuperJob, исследование охватило представителей предприятий и организаций Южно-Сахалинска. Выяснилось, что лишь 4% компаний допускают работу сотрудников из-за рубежа. При этом чаще всего на удалёнке трудятся IT-специалисты - об этом сообщили 42% менеджеров по персоналу.

На втором месте по популярности удалённого формата оказались сотрудники отделов продаж, клиентского сервиса и HR-менеджеры - по 19% в каждой категории. Замыкают тройку лидеров инженерно-технические работники, включая конструкторов, проектировщиков, сметчиков и архитекторов, - их доля составила 11%.

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Время проведения: 5 марта - 9 апреля 2025 года.