Госавтоинспекция Сахалина пресекла 156 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 156 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 13 человек попались за рулем без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда.
Среди других нарушений инспекторы отметили выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и использование тонировки на стеклах. Также водители нарушали правила перевозки детей, не пристегивались ремнями безопасности и игнорировали дорожные знаки. Задержанные автомобили отправили на специализированную стоянку, а на водителей, не оплативших штрафы, составили административные материалы.
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