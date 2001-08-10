Госавтоинспекция Сахалина пресекла 156 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 156 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 13 человек попались за рулем без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда.

Среди других нарушений инспекторы отметили выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и использование тонировки на стеклах. Также водители нарушали правила перевозки детей, не пристегивались ремнями безопасности и игнорировали дорожные знаки. Задержанные автомобили отправили на специализированную стоянку, а на водителей, не оплативших штрафы, составили административные материалы.