Тихоокеанское
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09:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Госавтоинспекция Сахалина пресекла 156 нарушений ПДД за сутки

Госавтоинспекция Сахалина пресекла 156 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 156 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических мероприятий.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 13 человек попались за рулем без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда.

Среди других нарушений инспекторы отметили выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и использование тонировки на стеклах. Также водители нарушали правила перевозки детей, не пристегивались ремнями безопасности и игнорировали дорожные знаки. Задержанные автомобили отправили на специализированную стоянку, а на водителей, не оплативших штрафы, составили административные материалы.

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