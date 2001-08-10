В Сахалинской области прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Патриотическая акция, приуроченная к 11-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошла в областной столице 18 марта. Организатором мероприятия выступили специалисты Сахалинского Регионального центра Президентской библиотеки, действующего на базе областной универсальной научной библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СазОУНБ.

Организаторы совместно с волонтерским отрядом «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» южно-сахалинской школы № 5 напомнили горожанам о значимых исторических событиях, ставших основой воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополь с Россией.

Они также раздали информационные буклеты, подробно рассказывающие об истории полуострова, референдуме 17 марта 2014 года и о коллекции, доступной на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.