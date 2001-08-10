Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине должникам отключат отопление, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.

Правда, это касается только юридических лиц. Так, согласно договорам, заключённым с прочими потребителями, окончательный расчёт за теплоснабжение абонентом должен быть осуществлён до 10 числа, следующего за расчётным.

По итогам декабря прошлого года специалисты сбыта подготовили и направили абонентам-юридическим лицам 300 уведомлений на сумму задолженности более 52 миллионов рублей. И указали на необходимость произвести оплату долга до 15 января - в противном случае АО «СКК» вынуждено будет произвести ограничение и отключение теплоснабжения, что предусмотрено ФЗ «О теплоснабжении» и действующим договором. По результатам рассылки уведомлений оплату осуществили 196 абонентов в размере 25 миллионов.

Вторым шагом по борьбе с должниками стало уведомление абонентов о предстоящем отключении - ресурсоснабжающая организация обязана сделать это за сутки до него. Такие уведомления подействовали, в результате долг погасили 88 потребителей на сумму более 19 миллионов рублей.

Есть у должников ещё один путь избежать отключения тепла – направить в «СКК» гарантийные письма и заключить соглашения о реструктуризации долга. Так поступили ещё 16 юридических лиц – сумма их долгов составила более 5 миллионов.

К сожалению, 5 абонентов с общей суммой долга свыше 2 миллионов не отреагировали на уведомления и предупреждения, теперь им необходимо подготовить альтернативный источник теплоснабжения и принять меры по исключению размораживания внутренней системы отопления

В такой ситуации отдел сбыта напоминает, что объём средств, недополученный от задолжников, – это те деньги, которые крайне необходимы в рамках текущей деятельности: оплаты ресурсов поставщикам (газа, электроэнергии и т.д.), заработной платы сотрудникам «СКК», а также ремонтной программы «Сахалинской Коммунальной Компании».