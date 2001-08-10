10:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске продолжается строительство 45-квартирного дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе продолжается строительство домов для переселения из аварийного жилфонда, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время идет возведение 45-квартирного дома в Поронайске и шести двухквартирных домов в селе Гастелло. После завершения работ квартиры в новостройках получат 57 семей.
45-квартирная пятиэтажка расположилась по улице 40 лет ВЛКСМ в районном центре. Здесь строители приступили к установке современных стеклопакетов, внутри здания прокладывают коммуникации и проводят черновые отделочные работы. На днях ход строительства проинспектировал мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.
- Подрядная организация ведёт строительство в соответствии с графиком. Учитывая, что стройка социальная и люди ждут новое жилье, поручил Департаменту муниципального заказа вести тщательный контроль за ходом работ. Сдать дом необходимо в сентябре 2025 года. Дом будем сдавать под ключ: с полной отделкой квартир, благоустройством территории. Переселение из аварийного жилья – один из приоритетов в работе нашей администрации. Эту работу проводим при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, - отметил глава района.
По традиции перед заселением в рамках губернаторского проекта «Народный контроль» свое новое жилье смогут осмотреть будущие жильцы. В новостройку заедут не только жители районного центра, но и «аварийщики» из сельских населенных пунктов.
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