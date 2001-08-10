Опасное волнение моря прогнозируется у Охотоморского побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с 27 на 28 декабря у Охотоморского побережья о. Итуруп ожидается сильное волнение 4 м и более. Возможно подтопление береговых сооружений. Явление сохранится до вечера 28 декабря, рассказали ТИА "Острова" в ФГБУ "Сахалинское УГМС".

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.