Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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Опасное волнение моря прогнозируется у Охотоморского побережья Итурупа
13:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опасное волнение моря прогнозируется у Охотоморского побережья Итурупа

Опасное волнение моря прогнозируется у Охотоморского побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с 27 на 28 декабря у Охотоморского побережья о. Итуруп ожидается сильное волнение 4 м и более. Возможно подтопление береговых сооружений. Явление сохранится до вечера 28 декабря, рассказали ТИА "Острова" в ФГБУ "Сахалинское УГМС".

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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