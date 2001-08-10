Сахалинские школьники побродили по

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Квиз «Литературные лабиринты» объединил любителей чтения в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 декабря. Ими стали учащиеся средних и старших классов южно-сахалинских школ №1 и №22, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Интеллектуальное соревнование состояло из пяти раундов, требующих не только знаний, но и аналитических способностей. В первом раунде участникам предстояло вспомнить цитаты великих авторов, таких как Александр Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстого. Второй раунд оказался сложнее: игрокам нужно было определить названия литературных произведений по коротким описаниям, что потребовало высокой эрудиции.

Третий этап состязания показал, что ребята обладают отличными навыками определения персонажей по их уникальным характеристикам. Это касается героев классических произведений и популярных персонажей современной литературы. В четвертом раунде игрокам пришлось разбираться в малоизвестных фактах из жизни писателей и поэтов, а также выяснять, какие реальные исторические события повлияли на создание их знаменитых произведений.

Финальный, пятый раунд, был посвящен географии литературных произведений. Участники должны были определить любимые блюда писателей и сопоставить исторические факты с художественными образами.

В результате интеллектуального марафона победу одержала команда «Литературоведы», состоящая из учеников 10 «А» класса школы №1.

Организаторы квиза также выражают благодарность за участие командам 8 «А» класса школы №1 и 10 «В» школы № 22.