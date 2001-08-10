Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квиз «Литературные лабиринты» объединил любителей чтения в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 декабря. Ими стали учащиеся средних и старших классов южно-сахалинских школ №1 и №22, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Интеллектуальное соревнование состояло из пяти раундов, требующих не только знаний, но и аналитических способностей. В первом раунде участникам предстояло вспомнить цитаты великих авторов, таких как Александр Пушкин, Федор Достоевский и Лев Толстого. Второй раунд оказался сложнее: игрокам нужно было определить названия литературных произведений по коротким описаниям, что потребовало высокой эрудиции.
Третий этап состязания показал, что ребята обладают отличными навыками определения персонажей по их уникальным характеристикам. Это касается героев классических произведений и популярных персонажей современной литературы. В четвертом раунде игрокам пришлось разбираться в малоизвестных фактах из жизни писателей и поэтов, а также выяснять, какие реальные исторические события повлияли на создание их знаменитых произведений.
Финальный, пятый раунд, был посвящен географии литературных произведений. Участники должны были определить любимые блюда писателей и сопоставить исторические факты с художественными образами.
В результате интеллектуального марафона победу одержала команда «Литературоведы», состоящая из учеников 10 «А» класса школы №1.
Организаторы квиза также выражают благодарность за участие командам 8 «А» класса школы №1 и 10 «В» школы № 22.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:10 Сегодня На Сахалине между Взморьем и Макаровым закрыли дорогу
08:27 Сегодня Руководитель управления Росгвардии по Сахалинской области исполнил желание юного сахалинца
- 09:53 Сегодня На Сахалине работающим пенсионерам с 2025 года проиндексируют пенсии
09:12 Сегодня Восемь районов Сахалина окажутся во власти циклона
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
09:24 20 Декабря За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах
17:38 20 Декабря Директор детской школы искусств на Сахалине осуждена за трудоустройство "мертвых душ"
09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 14:08 Сегодня Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
- 09:31 Вчера Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
- 10:24 23 Декабря На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,
- 09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?