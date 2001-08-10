Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2024
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Началась продажа авиабилетов на рейсы Южно-Сахалинск - Советская Гавань
13:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Началась продажа авиабилетов на рейсы Южно-Сахалинск - Советская Гавань

Началась продажа авиабилетов на рейсы Южно-Сахалинск - Советская Гавань

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на рейсы по маршрутам Южно-Сахалинск - Советская Гавань и Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск до конца зимнего расписания 2025 года, пишет astv.ru.

Цена тарифа в одну сторону:

- Южно-Сахалинск - Советская Гавань - 2 200 рублей;

- Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск - 5 340 рублей.

Рейсы будут выполняться совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Тайга", сообщили в пресс-службе "Авроры".

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