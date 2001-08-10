Тихоокеанское
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10:07, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс

В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по созданию авторских прозрачных закладок в технике коллажа провели специалисты главной островной библиотеки. Гостями встречи стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Маячок", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты Центра по работе с молодежью при СахОУНБ рассказали ребятам о различных способах интересного и оригинального оформления своих работ. Для создания атмосферных изделий, организаторы предложили использовать сухоцветы, которые очень понравились детям. Каждый участник мастер-класса самостоятельно подбирал дизайн своей закладки, исходя из индивидуальных предпочтений.

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