Сахалинская коммунальная компания готова простить пени должникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участвуют в акции потребители–физические лица с задолженностью за услуги «Сахалинской Коммунальной Компании», на которую уже начисляются пени. И для того, чтобы они были списаны полностью, автоматически и без заявления (включая те, что уже взысканы в судебном порядке) нужно выполнить всего одно условие. Потребитель до 27 декабря должен полностью оплатить услуги «СКК» за весь просроченный период, включая начисления за ноябрь 2024, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Что касается заявленной уникальности акции, то, во-первых, в этом году она длится вдвое дольше, чем прошлогодняя - почти два месяца. Это удобно для тех, кто хочет гасить задолженность частями, в ноябре и в декабре. Для примера, есть потребители, которые задолжали очень крупные суммы – от нескольких сот тысяч до миллиона рублей. А во-вторых, если в следующем году будет принято решение повторить акцию, то АО «СКК» уже не сможет списать потребителю пени, по которым есть решение суда. К тому же, со следующего года для участия в подобных акциях потребитель должен будет подать в «Сахалинскую Коммунальную Компанию» собственноручно подписанное заявление.

Отдел сбыта АО «СКК» также напоминает, что участники акции могут отлично сэкономить, значительно облегчив свой долговой портфель. Например, одному из потребителей в прошлом году списали более 450 тысяч рублей! Поэтому принимайте участие в акции «Пени исчезают в полночь» и пусть долги вас больше не тревожат!