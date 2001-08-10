На Камчатке бушующий ветер валит деревья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатка противостоит порывам ветра, обрушившегося на полуостров, сообщает ИА «Кам 24». Очевидцы присылают в редакцию фото и видео с последствиями разгула стихии.

В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение. Особенно сильный ветер обрушился на побережья, где скорость порывов могла достигать 45-50 метров в секунду.

В среду, 30 октября, разгулявшийся ветер потрепал Петропавловск-Камчатский и Елизово. Оказались поваленными деревья, сломаны ветки. В краевой столице дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль. В Заозёрке не устояли две опоры линий электропередачи. Об аварийном отключении электроэнергии камчатские энергетики не сообщали.

Между тем аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) продолжает работу. По состоянию на текущее время авиарейсы не задерживаются и не отменяются.