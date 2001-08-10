Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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17:55, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке бушующий ветер валит деревья

На Камчатке бушующий ветер валит деревья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатка противостоит порывам ветра, обрушившегося на полуостров, сообщает ИА «Кам 24». Очевидцы присылают в редакцию фото и видео с последствиями разгула стихии.

В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение. Особенно сильный ветер обрушился на побережья, где скорость порывов могла достигать 45-50 метров в секунду.

В среду, 30 октября, разгулявшийся ветер потрепал Петропавловск-Камчатский и Елизово. Оказались поваленными деревья, сломаны ветки. В краевой столице дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль. В Заозёрке не устояли две опоры линий электропередачи. Об аварийном отключении электроэнергии камчатские энергетики не сообщали.

Между тем аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) продолжает работу. По состоянию на текущее время авиарейсы не задерживаются и не отменяются.

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