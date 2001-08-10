Сахалинские школьники сыграли в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвертая серия интеллектуальных игр «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война» сезона 2024-2025 годов состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 октября. Участниками мероприятия стали восьмиклассники из школ № 23, № 8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова и Восточной гимназии города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Команды соревновались в двух раундах, включающих 18 вопросов на тему «Летопись войны. III этап Великой Отечественной войны». Школьникам предстояло определить выдающегося конструктора стрелкового оружия — Михаила Калашникова и его основное изобретение, имя и фамилию, скрытые в названии советского танка «ИС», расшифровать аббревиатуру СМЕРШ и многое другое.

В напряженной борьбе победу одержала команда «Большевики» из школы № 8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. Второе место заняли «Панфиловцы» из Восточной гимназии, а третье место завоевали «Патриоты» из школы № 23.

Инициатором проведения мероприятий на территории Сахалинской области выступил Региональный центр Президентской библиотеки, организатор – городская библиотека Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Проект посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и направлен на патриотическое воспитание молодежи, продвижение исторической правды.