Сахалинские школьники сыграли в "Что? Где? Когда?"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четвертая серия интеллектуальных игр «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война» сезона 2024-2025 годов состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 октября. Участниками мероприятия стали восьмиклассники из школ № 23, № 8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова и Восточной гимназии города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Команды соревновались в двух раундах, включающих 18 вопросов на тему «Летопись войны. III этап Великой Отечественной войны». Школьникам предстояло определить выдающегося конструктора стрелкового оружия — Михаила Калашникова и его основное изобретение, имя и фамилию, скрытые в названии советского танка «ИС», расшифровать аббревиатуру СМЕРШ и многое другое.
В напряженной борьбе победу одержала команда «Большевики» из школы № 8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. Второе место заняли «Панфиловцы» из Восточной гимназии, а третье место завоевали «Патриоты» из школы № 23.
Инициатором проведения мероприятий на территории Сахалинской области выступил Региональный центр Президентской библиотеки, организатор – городская библиотека Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Проект посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и направлен на патриотическое воспитание молодежи, продвижение исторической правды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:12 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили 4-летнего ребенка
09:23 Сегодня На Сахалине за сутки задержаны 14 водителей без прав и 6 в состоянии опьянения
09:59 Сегодня На Сахалине проверяют готовность объектов к Российско-Китайским играм
09:44 Сегодня В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова
16:32 22 Октября С 1 ноября в Южно-Сахалинске вырастит стоимость проезда в общественном транспорте
17:49 24 Октября Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
12:44 24 Октября Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?