На Сахалине участок лагуны Буссе вставили на торги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Росрыболовство объявило торги за участок в лагуне Буссе под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Площадь составляет 2,3 тысячи га. Рыбоводный участок предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования, сообщает astv.ru.

Стартовая цена лота - 22 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября. Торги пройдут 8 ноября.

Как ранее сообщал astv.ru, научное сообщество Сахалина обеспокоено состоянием лагуны Буссе, так как озеро находится в близком к критическому состоянии.

Известно, что озеро является излюбленным местом отдыха островитян, однако, по словам учёного, последствия интенсивной эксплуатации поселений устрицы и петушка (рудитапеса) привели к сокращению их численности с 2012 года почти в 10 раз. Хоть промышленный лов в акватории запрещен, массовая любительская добыча устриц и браконьерство практически полностью уничтожили популяцию моллюсков.

По мнению ВНИРО, победителю предстоит вложиться в восстановление ресурсов ценных видов беспозвоночных и привести водоём и прилегающую территорию в порядок. Когда удастся остановить варварский браконьерский вылов морских беспозвоночных, появится возможность восстановить и сохранить ресурсы лагуны.

- Победу в планируемом аукционе предпочтительно одержать сахалинским инвесторам, которые точно могут гарантировать, что потенциал озера будет восстановлен. В случае, если победу одержит фирма-однодневка с материка, процесс уничтожения озера может лишь набрать обороты. Поэтому, считаю необходимым, чтобы ответственность за озера взял местный бизнес, который не воспринимает себя здесь как временщиков. Общественный контроль за деятельностью частного пользователя может быть основан на биологическом мониторинге, который продемонстрирует динамику состояния водных биологических ресурсов. Со стороны ВНИРО мы готовы организовать на озере пост и на регулярной основе отлеживать его состояние и эффективность восстановительных работ, - отметил советник отдела администрации Сахалинского филиала ГНЦ ФГБНУ "ВНИРО" Дмитрий Галанин.