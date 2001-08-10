МФЦ Сахалинской области попали в число победителей конкурса "Лучший многофункциональный центр России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МФЦ Сахалинской области получил высшие оценки жюри и признан лучшим в номинации «Лучший проект». Минэкономразвития объявило победителей юбилейного X конкурса «Лучший многофункциональный центр России 2023», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве цифрового развития.
Оценку проектов и итоги проделанной работы многофункциональных центров традиционно оценивались коллегами из регионов по таким важным критериям, как актуальность, новизна, эффективность, а также тиражируемость для дальнейшего использования полученных результатов на территории других субъектов Российской Федерации.
Сахалинская область стала первым субъектом России, где взаимодействие между МФЦ и Росреестром при предоставлении услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество организовано посредством электронного взаимодействия с использованием государственной информационной системы МФЦ через модуль Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Реализация проекта с использованием электронного документооборота позволила моментально передавать заявления и пакеты документов в Росреестр, а также получать результаты оказания государственной услуги, в том числе уведомления о приостановлении регистрационных действий, возобновлении без длительного ожидания заявителями.
Одним из первых коллектив МФЦ поздравил министр цифрового развития и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев: «Поздравляю коллектив МФЦ с победой на Всероссийском конкурсе. Островной МФЦ по праву заслужили доверие и уважение жителей области, их слаженная работа постоянно совершенствуется, а применение цифровых решений повышает качество и стандарты обслуживания населения».
Напомним, что в копилке сахалинского МФЦ – награда за «Лучший проект» по итогам 2021 года и победа в номинации «Лучший МФЦ России 2022» в категории «Малая региональная сеть».
Также, сахалинская сеть многофункциональных центров занимает лидирующие позиции не только по итогам конкурса. Центры «Мои документы» традиционно демонстрируют высокие результаты и в рейтинге эффективной деятельности МФЦ по итогам ежеквартальных мониторинговых проверок, проводимых Минэкономразвития.
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