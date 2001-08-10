Школьники сахалинского Углезаводска тренировались эвакуироваться из здания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Долинского района провели учебную тренировку по эвакуации учащихся из здания средней общеобразовательной школы в селе Углезаводск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Целью мероприятия стала отработка действий учеников, учителей и администрации школы в случае возникновения пожара в здании. Тренировка прошла успешно, участники отработали оповещение о пожаре, эвакуацию, сбор в заранее определённых местах и проверку наличия всех эвакуированных. Особое внимание было уделено координации действий между учениками, учителями и администрацией школы, а также взаимодействию с экстренными службами.

Проведение подобных учебных тренировок позволяет не только отработать действия в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, но и повысить уровень ответственности и сознательности среди учащихся и сотрудников школы. Ведь именно благодаря таким тренировкам дети и подростки учатся действовать быстро и слаженно в экстремальных ситуациях, что может спасти жизнь и здоровье им самим и окружающим.