Сахалинским школьникам напомнили об интернет-безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Интернет – безопасное пространство» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 сентября. Его участниками стали школьники среднего звена южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина напомнили ребятам о правилах поведения в интернете. Во время урока школьники узнали о программных средствах защиты компьютера, способах создания надежного пароля, основных видах угроз в интернете и методах борьбы с ними.

В завершение встречи ученики посмотрели видео «Как избежать опасности в интернете», после чего успешно ответили на вопросы викторины. Также дети разгадали кроссворд и решили ребусы с русскими пословицами.