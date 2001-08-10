К уборке картофеля приступили аграрии Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце второй декады сентября в Сахалинской области началась уборочная кампания. В первую очередь аграрии убирают с полей картофель. По оперативной информации в хозяйствах области уже собрано 9,5 тысячи тонн этой культуры, что составляет 28% от посевных площадей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Первыми к массовой уборке приступили в АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Посадки картофеля в хозяйстве составляют 555 гектаров, это четвертая часть всей площади, засеянной картофелем в регионе. К сбору урожая также приступили в АО «Совхоз «Тепличный», КФХ «Русь» и других хозяйствах во всех районах области.

- В сложившихся погодных условиях, из-за дождей и высокой влажности воздуха и почвы, сельхозтоваропроизводителям пришлось принимать меры по отводу лишней воды с полей. В этом сезоне приходится применять не только комбайновую уборку, но и использовать картофелекопалки с ручным подбором клубней. Сахалинские аграрии привыкли к капризам погоды и планируют уборку, исходя из особенностей полей в своих хозяйствах. В первую очередь собирают урожай на полях с тяжелой почвой или подверженных подтоплению. А на благополучных полях могут придержать начало уборки, дав картофелю и овощам дорасти, - рассказала заместитель директора департамента сельского хозяйства Екатерина Сливкина

С поля картофель направляется в хранилища, которые были подготовлены к приему урожая в августе. В помещениях заблаговременно провели дезинфекцию и необходимый ремонт. Перед загрузкой плоды перебирают на транспортерах, отбрасывая поврежденные клубни, камни и отсеивая почву. В хранилищах клубни пройдут подготовку к длительному хранению при специальных режимах температуры и влажности.

В начале октября сельхозтоваропроизводители приступят к массовой уборке овощей открытого грунта. Последними в хозяйствах соберут урожай белокочанной и пекинской капусты, которые выдерживают понижение температуры до минус 6 градусов.