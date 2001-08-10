Новые поликлиники и вторая очередь ГРЭС-2: власти Сахалинской области подвели итоги ВЭФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области заключило 7 соглашений о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума - 2024. Итоги работы делегации региона во Владивостоке обсудили на пленарном заседании, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Глава региона отметил, что успешное завершение ВЭФ-24 - итог эффективной командной работы.
- Ни одного формального проекта не было. Все перспективы реальные, которые мы обсуждали на стратегическом совете и которые правительством претворяются в жизнь, - отметил Валерий Лимаренко.
На форуме было подписано соглашение между ПАО «РусГидро», «Сахалинэнерго» и администрацией региона о развитии энергетической инфраструктуры. Основными направлениями взаимодействия станут строительство и модернизация объектов электросетевого хозяйства, в том числе проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 и установка маневренного газового оборудования на Южно‐Сахалинской ТЭЦ-1. С холдингом «Русэл» заключили соглашение о производстве на территории региона электротехнического и электрощитового оборудования, которое будут применять в нефтегазовой отрасли, при строительстве промышленных объектов и жилых домов.
- Подписаны два концессионных соглашения: о строительстве котельной в Южно-Сахалинске, а также двух поликлиник - в Долинске и Макарове. Вопрос о медицинском обслуживании поднимался на встречах губернатора с населением, общественными организациями и профсоюзами. Он будет решен, - отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Власти региона провели переговоры с ПАО «Газпром» о перспективах глубокой переработки газа: проект предполагает строительство на Сахалине завода по производству авиационного керосина и дизельного топлива. При участии заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева на полях ВЭФ обсуждались мероприятия по модернизации Корсаковского морского торгового порта. В рамках встречи с ПАО «Сбербанк» поднимался вопрос о разработке нового дизайн-кода островной столицы. Помимо этого, на форуме были достигнуты договоренности о сотрудничестве Сахалинской области с Дальневосточным отделением Российской академии наук и Российским обществом «Знание».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня 155 медведей отстрелили на Камчатке с начала года
08:52 Сегодня ВТБ выступит партнером масштабных гастролей русского искусства в Китае
09:44 Сегодня Клиентская служба Социального фонда в Корсаковском районе будет работать по новому адресу.
09:54 Сегодня Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
12:05 3 Сентября Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
16:05 3 Сентября В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на "Солдаткой поляне"
14:28 3 Сентября С начала года 196 многодетных семей Сахалина и Курил улучшили свои жилищные условия
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 13:57 Вчера Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
- 10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
- 11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
- 16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?