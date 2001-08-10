Новые поликлиники и вторая очередь ГРЭС-2: власти Сахалинской области подвели итоги ВЭФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области заключило 7 соглашений о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума - 2024. Итоги работы делегации региона во Владивостоке обсудили на пленарном заседании, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона отметил, что успешное завершение ВЭФ-24 - итог эффективной командной работы.

- Ни одного формального проекта не было. Все перспективы реальные, которые мы обсуждали на стратегическом совете и которые правительством претворяются в жизнь, - отметил Валерий Лимаренко.

На форуме было подписано соглашение между ПАО «РусГидро», «Сахалинэнерго» и администрацией региона о развитии энергетической инфраструктуры. Основными направлениями взаимодействия станут строительство и модернизация объектов электросетевого хозяйства, в том числе проектирование второй очереди Сахалинской ГРЭС-2 и установка маневренного газового оборудования на Южно‐Сахалинской ТЭЦ-1. С холдингом «Русэл» заключили соглашение о производстве на территории региона электротехнического и электрощитового оборудования, которое будут применять в нефтегазовой отрасли, при строительстве промышленных объектов и жилых домов.

- Подписаны два концессионных соглашения: о строительстве котельной в Южно-Сахалинске, а также двух поликлиник - в Долинске и Макарове. Вопрос о медицинском обслуживании поднимался на встречах губернатора с населением, общественными организациями и профсоюзами. Он будет решен, - отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Власти региона провели переговоры с ПАО «Газпром» о перспективах глубокой переработки газа: проект предполагает строительство на Сахалине завода по производству авиационного керосина и дизельного топлива. При участии заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева на полях ВЭФ обсуждались мероприятия по модернизации Корсаковского морского торгового порта. В рамках встречи с ПАО «Сбербанк» поднимался вопрос о разработке нового дизайн-кода островной столицы. Помимо этого, на форуме были достигнуты договоренности о сотрудничестве Сахалинской области с Дальневосточным отделением Российской академии наук и Российским обществом «Знание».