В музейном комплексе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В обновленном зале представлены локальные конфликты и войны XX-XXI веков. Все боевые действия показаны через конкретных участников этих событий – жителей Сахалинской области. В экспозицию введены и новые тематические комплексы о сахалинцах – участниках СВО и операции в Сирии, а также новые музейные предметы и коллекции, обновлен контент в мультимедийном оборудовании. На торжественном открытии побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Друзья мои, почему Россия побеждает во всех конфликтах? Потому что великая держава и огромные ресурсы. Давайте перечислим, что является нашими ресурсами. Во-первых, люди. Во-вторых, энергия. В-третьих, наша богатая земля. Ещё одну составляющую, о которой я хочу сказать, это сила духа российского народа. Вот эти ресурсы – это кулак, которым пробивается любой враг. И музей – это место, где хранится правда о нашей истории. И ее нужно хранить бережно. И эта правда собирается по маленьким кусочкам. Мы открываем выставку в Год Защитника Отечества, в канун Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это подчеркивает связь поколений. Сегодняшних бойцов, их дедов и прадедов, – отметил Валерий Лимаренко.

Сахалинский музей «Победа» является первым в стране, где открыли постоянную действующую экспозицию, рассказывающую о событиях на острове Даманском, в Чечне, войне в Афганистане, военной операции в Сирии и специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Для сбора новых экспонатов в 2022 году состоялась первая командировка сотрудников сахалинского музея «Победа» в зону проведения спецоперации. Благодаря посещению прифронтовых территорий, общению с участниками и ветеранами специальной военной операции, сотрудникам музея удалось пополнить фонд уникальными музейными экспонатами и организовать работу передвижного выставочного проекта «Сахалин-Донбасс», который увидели жители всех муниципальных образований Сахалинской области.

В музейном пространстве расположился настоящий вертолет – Ми-8, российский бронеавтомобиль «Тигр», фигура афганского душмана с FIM-92 Stinger. В экспозиции можно услышать переговоры российских бойцов, принимавших участие во 2-й Чеченской кампании. Посетители выставки смогут своими глазами увидеть личные вещи бойцов, трофеи с поля боя, знамя оппозиционных войск, снаряды, нашивки, а также работу тех, кто остается в тылу – общественных организаций. В экспозицию добавили окопные свечи, теплые вещи, сухпайки, которые сделали сахалинские волонтеры.

- После завершения открытия экспозиции, мы работу свою не остановим, сбор материалов, поездки будут продолжаться. Как бы то ни было, нам сегодня нужно это фиксировать. Меняется локация, мы достигаем результата. И самое важное, мы рассказываем о людях, мы рассказываем о важности сохранения истории. Если мы забудем свое прошлое, у нас не будет будущего. Потому что наше прошлое — это наш фундамент. Наше прошлое — это основы, на которые мы опираемся. А хранится это всё где? В нашем сердце, в музее или в нашей памяти, - рассказал Юрий Филипенко, директор ММК «Победа».

Помощь в создании обновленной экспозиции оказали органы Федеральной службы безопасности и Министерство обороны Российской Федерации, 68-й армейский корпус, филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества в Сахалинской области, Управление Росгвардии по Сахалинской области, отряд СОБР Росгвардии «Редут», а также семьи погибших военнослужащих и волонтеры.

Несколько лет совместно с Ольгой Асаповой, женой Валерия Асапова, старшего группы российских военных советников в Сирии, генерал-лейтенанта, сотрудники музея готовили тематический комплекс, рассказывающий о событиях в Сирии. Информация о нем представлена в зале отдельным блоком.

Напомним, при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках стратегического проекта «Всё для Победы – своих не бросаем!» был дан старт обновлению постоянной экспозиции, объединившей в себе героические подвиги наших сахалинцев в локальных конфликтах XX-XXI веков.