В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воздушной гавани установили четыре урны для сбора литиевых и никель-кадмиевых аккумуляторов. Ёмкости в виде батареек разместили на первом этаже, у выхода из терминала, а также на втором: в зоне паспортного контроля и в зале ожидания вылетов.
Работникам аэровокзального комплекса и пассажирам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы правильно утилизировать использованные элементы питания. Так как захоронить их с остальными отходами нельзя из-за высокой степени токсичности, раньше персоналу и путешественникам приходилось ехать в город и сдавать батарейки там. Теперь при наполнении урн аккумуляторы будут централизованно отправлять на переработку прямо из аэровокзала подрядчикам. Соответствующие договоры руководство авиагавани уже заключило.
Каждая урна вмещает до 15 килограммов отходов. Согласно расчётам, её можно наполнить батарейками за 3–4 месяца.
«Для нас забота об окружающей среде – не просто тренд, а образ мышления. Производственные процессы в воздушной гавани должны быть безопасными и с точки зрения экологии. В воздушной гавани достаточно много техники и оборудования, которые работают на батарейках. Для нас важно правильно их утилизировать после использования, чтобы не навредить экологии региона», - отметила начальник отдела качества и производственных систем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Курс на экологичность производства аэровокзальный комплекс держит с первого дня в работе. Так, в прошлом году воздушная гавань присоединилась к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, в этом - готовится перевести котельную на голубое топливо.
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