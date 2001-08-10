Год в работе: около 1,4 миллиона пассажиров обслужил новый аэровокзал «Южно-Сахалинск» с момента открытия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 августа аэровокзальный комплекс «Южно-Сахалинск» отмечает первый день рождения и подводит итоги. Поток пассажиров за год составил 1 369 620 человек, число самолётовылетов – 6 512, а объём груза и почты – более 13 000 тонн.

В течение всего этого периода воздушная гавань постепенно наращивала мощности. Каждый месяц в новом терминале фиксировали прирост показателей на 10-12% по сравнению с данными прошлых лет. Качество обслуживания пассажиров и бортов также вышло на новый уровень.

Впервые в истории авиаузла с открытием современного терминала в работу ввели телескопические трапы. Благодаря особенностям строения их с первых дней стали использовать для обслуживания как широко-, так и узкофюзеляжных самолётов. Зону регистрации оснастили 24 автоматизированными стойками, в зоне комплектации багажа запустили пятиуровневую систему безопасности. Для комфортного передвижения по терминалу оборудовали 5 эскалаторов и 23 лифта.

К концу 2023 года в обновлённой воздушной гавани необходимую инфраструктуру запустили полностью. На привокзальной площади обустроили просторный парковочный комплекс с местами для краткосрочной, долгосрочной стоянки. В зоне ожидания внутренних воздушных линий открыли бизнес-зал. Компактную территорию оборудовали всем нужным для удобства пассажиров: индивидуальными креслами, диванными зонами, переговорной, игровой комнатой, фуршетной линией. Производственные системы аэровокзала цифровизировали. Это позволило ускорить процессы и исключить человеческий фактор в работе аэровокзала.

«Сегодня аэровокзальный комплекс «Южно-Сахалинск» - самый технологичный и современный на Дальнем Востоке. Мы постоянно повышаем стандарты качества, совершенствуем технику, обучаем сотрудников. Например, агенты по регистрации сегодня оформляют одного пассажира и багаж за 58-60 секунд, предполётный досмотр занимает и того меньше. Мы сокращаем временные потери, наращиваем темп, чтобы предоставить лучший сервис», - прокомментировал директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В 2024 году в аэровокзальном комплексе улучшили сервисы для пассажиров. В зоне ожидания открыли дополнительный зал повышенного комфорта, в общей операционной зоне запустили лаунж-пространство с капсульным отелем и вип-залс отдельной стойкой регистрации и выходом на посадку. Для верующих пассажиров обустроили первую молитвенную зону. Пространство под обслуживание внутренних авиалиний расширили, открыв третью ротонду. Банк услуг аэровокзала пополнили Drop Off и Fast Track. Для удобства встречающих вблизи воздушной гавани оборудовали бесплатную стоянку на 170 машиномест.

«Мы стараемся предвосхитить потребности наших пассажиров и обеспечить их самым высоким уровнем комфорта. Для этого команда аэровокзала учитывает запросы разных групп путешественников. Детские коллективы мы обслуживаем приоритетно, их сопровождают инспекторы службы транспортной (авиационной) безопасности по всему маршруту, маломобильным также от входа в терминал до выхода на посадку помогают персональные агенты. Оборудованием и техникой мы также обеспечены в полном объёме», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Лето 2024 принесло воздушной гавани новые рекорды. Каждый месяц сотрудники авиагавани обслуживали по 27-30 рейсов в день. По сравнению с зимним периодом показатель увеличился в 2 раза. Расписание полётов расширили новыми рейсами в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Иркутск, а также дополнительными - в Москву, Владивосток, Хабаровск и по региону.

«Первый год в работе стал для нас богатым на новые возможности и рекорды. Мы вводили дополнительные сервисы, развивали инфраструктуру, растили будущих специалистов. Лучший показатель наших трудов – счастливые путешественники. За год мы обслужили почти 1,4 миллиона пассажиров. Конечно, самым результативным стал летний период, но останавливаться на этом мы не планируем. Благодарю сотрудников аэровокзального комплекса за их профессионализм и любовь к делу. Вместе мы покорим ещё большие высоты» - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

В честь дня рождения воздушной гавани сотрудников, которые добились успехов в работе, отметили почётными грамотами министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также благодарственными письмами руководства аэровокзала. Для пассажиров в терминале организовали развлекательную программу. Каждый мог поучаствовать в розыгрыше, танцевальном флешмобеили викторине, а ещё оставить тёплые пожелания службам авиахаба на открытках в форме сердца.