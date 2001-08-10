Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил летнюю программу экскурсий для школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона запустила летнюю программу экскурсий для школьников. Каждую неделю сотрудники аэровокзального комплекса знакомят детей и подростков с закулисьем авиации. Всего за час ребята узнают всё о работе служб организации пассажирских перевозок, а также транспортной (авиационной) безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
Одними из первых тайны воздушной гавани открыли воспитанники технопарка «Кванториум», который действует при гимназии №3 г. Южно-Сахалинска. Юные робототехники, айти-инженеры и программисты узнали о технологиях, которые применяет аэровокзал.
Ребята с интересом наблюдали за тем, как агент по регистрации оформляет пассажира на рейс с помощью специальной программы, а диспетчер по загрузке фиксирует информацию об обслуживании самолёта в мобильном приложении. В производственно-диспетчерской службе школьникам рассказали о том, как онлайн-сервисы позволяют автоматически формировать расписание полётов, а интроскопы и датчики в системе обработке багажа – выявить запрещённые к провозу предметы.
Кульминацией экскурсии стала прогулка по галерее с видом на лётное поле и стоянки воздушных судов. Здесь сотрудники аэровокзала подробно описали этапы обслуживания самолёта и разъяснили разницу в моделях. Тут же ребята застали моменты взлёта и приземления бортов.
«Лето – отличное время для профориентационных встреч. Ребята не загружены учёбой, им интересно открывать новые сферы, примерять на себя разные профессии. Аэровокзал для этого предоставляет лучшие возможности. Наши сотрудники с удовольствием рассказывают о своей карьере, делятся секретами производства. Это важная часть нашей работы. Так мы повышаем популярность авиационных специальностей. В будущем участники таких экскурсий запросто могут выбрать аэровокзал в качестве места работы, и мы будем этому рады», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Подобные экскурсии персонал аэровокзала будет проводить до конца лета. Ближайшая из них запланирована уже на следующую неделю. В гостях у воздушной гавани побывают воспитанники Центра современных психолого-педагогических технологий «Инсайт». Осенью сотрудники авиатерминала вернутся к профориентационной работе в школах. Выездные лекции от специалистов аэровокзала будут проходить в рамках проекта «Разговоры о важном».
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