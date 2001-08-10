Школьники и студенты Южно-Сахалинска приняли участие в юннатской экспедиции на гору Малая Острая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 июня студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума и школьники из школы №11 и под руководством сотрудников культурно-туристического центра Южно-Сахалинска преодолели маршрут протяженностью 6 километров. Экспедиция состоялась в рамках Всероссийской акции "Юннатская страница", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В восхождении на гору Малая Острая высотой 360 метров приняли участие 20 школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Участники экспедиции не только обучались навыкам туризма, но и провели небольшую исследовательскую работу по изучению природы Сахалина.
В походе их сопровождали культорганизатор культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Елена Федосеева, руководитель проектов регионального отделения Движения Первых Сахалинской области Александра Серкова, заместитель председателя совета организации Анастасия Санникова и руководитель клуба «Формирование» Семен Бермишев.
Как рассказали организаторы, маршрут был непростым, от ребят требовалась хорошая физическая подготовка, но все успешно справились с задачей. Это было не просто путешествие, а научная экспедиция, в рамках которой исследователи на свой вкус выбирали для изучения природный объект и фиксировали наблюдения на специальных листах «Юннатские страницы», указывая название, место, время, особенности погодных условий во время наблюдения, делали зарисовки и фотографии, готовили видеоролики, которыми по возвращению делились в социальных сетях, рассказывая о своих впечатлениях.
Все участники экспедиции отметили, что изучать вместе природу своего родного края интересно и полезно. Акция приурочена ко Дню эколога, который ежегодно отмечается 5 июня и носит длительный характер. По словам организаторов, летом у ребят будет возможность принять участие в других юннатских экспедициях.
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