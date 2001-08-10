50 тысяч цветов уже украсили Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются масштабные работы по озеленению. Всего в планах в этом сезоне высадить миллион цветов. Сегодня городские клумбы и площадки уже украсили 50 000 цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня высадка морозостойких растений велась на проспекте Победы на участке от ул. Комсомольской до площади Славы.

- Здесь высаживаем виолы, цинерарии - непогода им не помешает, эти сорта цветов спокойно выдерживают минусовые температуры в условиях местного климата. Уже посажены цветы на клумбе в форме звезды на площади Победы, на площади Славы, - комментирует директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.

Затем высадки продолжатся на других городских улицах, в зависимости от готовности цветов. Также напомним, кроме разработки эскизов, подготовки почвы и посадок материала специалисты МБУ «Зеленый город» осуществляют регулярный уход за растениями: поливают, ощипывают, пропалывают, вносят удобрения в почву.

В этом сезоне в Южно-Сахалинске планируется высадить около миллиона цветов. Традиционно к масштабным высадкам подрядных организаций внесут свой вклад детские сады, школы, учреждения культуры, магазины, гостиницы, предприятия общественного питания.

Администрация обращается к жителям с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, не ломать, не вытаптывать, проявить уважение к труду, бережно относиться ко всем клумбам города и зеленым насаждениям, которые уже радуют горожан яркими красками.

Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».