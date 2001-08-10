50 тысяч цветов уже украсили Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжаются масштабные работы по озеленению. Всего в планах в этом сезоне высадить миллион цветов. Сегодня городские клумбы и площадки уже украсили 50 000 цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня высадка морозостойких растений велась на проспекте Победы на участке от ул. Комсомольской до площади Славы.
- Здесь высаживаем виолы, цинерарии - непогода им не помешает, эти сорта цветов спокойно выдерживают минусовые температуры в условиях местного климата. Уже посажены цветы на клумбе в форме звезды на площади Победы, на площади Славы, - комментирует директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.
Затем высадки продолжатся на других городских улицах, в зависимости от готовности цветов. Также напомним, кроме разработки эскизов, подготовки почвы и посадок материала специалисты МБУ «Зеленый город» осуществляют регулярный уход за растениями: поливают, ощипывают, пропалывают, вносят удобрения в почву.
В этом сезоне в Южно-Сахалинске планируется высадить около миллиона цветов. Традиционно к масштабным высадкам подрядных организаций внесут свой вклад детские сады, школы, учреждения культуры, магазины, гостиницы, предприятия общественного питания.
Администрация обращается к жителям с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, не ломать, не вытаптывать, проявить уважение к труду, бережно относиться ко всем клумбам города и зеленым насаждениям, которые уже радуют горожан яркими красками.
Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:51 2 Мая Новый жилой микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске готовят к заселению
11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
16:12 2 Мая В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
16:27 3 Мая Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 14:47 Вчера Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:57 Вчера Аэровокзал Южно-Сахалинска соединит пассажиров с Красноярском крыльями "России"
- 16:27 3 Мая Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
- 11:26 3 Мая Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?