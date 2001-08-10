Сахалинские школьники сделали поздравительные открытки к празднику для своих мам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Международного женского дня активисты местного отделения партии Единая Россия, совместно с координатором партийного проекта "Крепкая семья" Светланой Бетнарской организовали мастер-класс для учащихся 3 класса СОШ N 1.

Ребята сделали поздравительные открытки к празднику для своих мам, в которых написали теплые слова и пожелания.

Нет ничего дороже подарка, сделанного своими руками, так как он создан с душой, пропитан теплотой и благодарностью.